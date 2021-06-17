В сети появилось видео грандиозного подарка Олегу Виннику от преданных фанаток-волчиц.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист-сердцеед Олег Винник недавно отправился в тур по Украине со стадионными концертами. После долгого затишья из-за карантина, концерты артиста стали лучшим подарком для его поклонников по всей стране. Так, недавно Олег выступил Черкассах, а в сети решили вспомнить, какой подарок черкасские волчицы преподнесли своему кумиру в прошлый его визит.

Так, на одной из фан-страниц опубликовали видео, на котором показали удивительные кадры подарка для Винника, который подарили ему фанаты в 2019 году. Судя по видео, это вкусная съедобная инсталляция из черешен, на которую ушло 2,5 тысяч ягод. Назвали этот презент в видео сердца "Молекула любви", и весит он весьма прилично – артист не смог унести его сам, пришлось помогать.

"Поклонницы творчества сделали для артиста вот такой вкусный красивый подарок, который назвали – Молекула любви. Каждая ягодка олицетворяет любящее сердечко поклонников. Этот маленький шедевр, сделанный своими руками и с огромной любовью, на который ушло две с половиной тысячи черешен, подарили певцу перед концертом в городе Черкассы!", - говорится в подписи к видео.

Пользователи тут же начали комментировать видео с Винником и его подарком: "Олег дарит радость и любовь, а любовь рождает ответную любовь, и желание сотворить чудо", "Любовь способна творить чудеса, в тортик вложены частички сердец поклонниц Олега Винника!", "Кажется, только вчера было!", "Такая молекула – это что-то невероятное".

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