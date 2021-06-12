У мережі опублікували незвичайне фото "таємної дружини" Олега Винника Таюне з красивим жеребцем

Як повідомляє Politeka.net, співачка Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, є також його бек-вокалісткою. Співачка іноді виступає без свого візаві і має власний фан-клуб з вірних шанувальників. Так, нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених артистці, з'явилося незвичайне фото, на якому вона позує з конем.

На чорно-білому знімку чарівна Таюне відображена десь на природі, вона стоїть поруч з величним жеребцем. Перед камерою співачка з'явилася в стильній строкатій блузі флористичного візерунка, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і сумний задумливий вигляд.

У підписі до фотографії написали: "Тварини – дуже милі друзі: не задають питання і не критикують". Користувачі тут же почали активно обговорювати знімок Таїсії з конем, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Це точно золоті слова, сонечко. Тільки шкода, що не говорить класна красива Таюнчик з конячкою. Королева, сонечко, квіточка", "Це так мило", "Супер фото, клас", "Красуня", "Дуже красиве фото", "Така мила з конем", "Еи просто красуня", - пишуть фанати в коментарях до фото Таюне.

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