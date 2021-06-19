В сети появились новое видео Олега Винника и его "тайной жены" Таюне, фанаты в восторге

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Олег Винник много лет тщательно скрывает свою личную жизнь, в попытках уберечь близких от излишнего внимания. Однако, фанаты исполнителя уже давно выяснили, что "повелитель волчиц" женат, более того, некоторые уверенны, что у него даже есть дети. Сам Олег этого никак не комментирует.

"Тайной женой" Винника называют его бэк-вокалистку Таисию Сватко (Таюне). У красотки уже имеется свой фан-клуб, который следит за ее жизнью. Так, недавно в одном из фан-аккаунтов, посвященных певице, появились забавное видео, на котором Таюне позирует на сцене с Олегом во время его концерта. В какой-то момент Винник на глазах у музыкантов и зрителей приглашает на танец свою протеже, и они прямо во время его выступления закружились в танце. Выглядит все это очень мило и даже романтично, видео этого моменты вызвало бурную реакцию поклонников артистов.

Пользователи тут же принялись обсуждать кадры танца Винника и Таюне: "Мне дай, дай, дай! Своего тепла! Ла ла ла ла!", "Только любовь даёт радость жизни", "Очень классная. Песня супер", "Ты най най, такая одна, ла лай", "Я люблю вас, Олег и Таюне", "Господи, как мило".

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Появилось видео, что сердцеед Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей Элиной Иващенко: "Теперь ждем…".

Также Politeka писала, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, утонув в цветах, ослепила безупречной улыбкой: "Сводит всех с ума".