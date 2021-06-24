Украинский певец Олег Винник хоть и скрывает личную жизнь, все же не смог утаить свою "тайную" жену
Популярный исполнитель считает, что главное - это его творчество, а личная жизнь не должна никого касаться, передает Politeka.net. Однако в сети все равно обсуждаются детали, которые Винник пытается скрыть.
В частности, пользователи сети назвали "тайную" жену певца, его, так сказать, главную "вовчицю" - бэк-вокалистку, а также самостоятельную певицу Таюне (Таисия Сватко).
В Инстаграм то и дело создаются фан-группы, посвященные артистке. Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали видео, в котором Таюне предстала в разных образах, покоряя своим стилем и привлекательностью. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Люблю❤❤💖", - написали авторы поста.
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Публикация собрала почти 200 просмотров и немного комментариев.
"Именно так! 😍😍😍❤️❤️❤️", "Красиво", "Люблю ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ наш цветочек", "Ты совершенна", "Да ❤️🙌🔥😍", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что, по неофициальным данным, Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в музыкальном общежитии во время обучения. За долгие годы брака у пары якобы родился сын.
Сейчас оба артиста гастролируют вместе, а также занимаются развитием своих карьер. Олег Винник стал популярным певцом, особенно среди женщин.
К слову, сейчас на страницу певца подписаны 969 тысяч пользователей сети.
Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"
Также Politeka писала, что Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто"