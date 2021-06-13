Украинский певец Олег Винник показал закадровые кадры своего концертного тура весной

Артист дал концерт, получив большую благодарность зрителей, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Певец показал кадры своего приготовления к выступлению, концерта, а также комментарии зрителей. Люди были счастливы посетить концерт любимого артиста.

К слову на кадрах можно заметить, как певец выступает на сцене не один, а в компании бэк-вокалистки Таюне (Таисии Сватко), которую в сети прозвали тайной женой исполнителя.

Известно, что Олег скрывает свою личную жизнь, однако в Сети ходят слухи, что он женат на вышеназванной певице.

"Невероятно радостно и приятно возвращаться в ваши города и концертные залы, видеть счастливые глаза, улыбки, слышать аплодисменты и чувствовать горячие сердца ❤️💛❤️ Вы самые-самые-самые !!! 😎

Полный видеобекстейдж весенних концертов уже на YouTube! Ищите себя в ролике 😉 Кайфую от ваших истинных эмоций, которые вы щедро выплескиваете после наших встреч! 😘", - написал певец.

За час публикация собрала почти 7000 просмотров и много комментариев.

"Мы так счастливы, от встреч с нами🔥, это так искренне🙌 И пусть больше ничто и никогда, не помешает нашим встречам!😍", "Лучший 😍", "Жду твой новый тур, потому что очень хочу к тебе", "Да, действительно радостно !!! 👏", "Когда будете в Житомире ❤️🔥👏", "Классный ролик , так люблю ваши бекстейджи с концертов", - написали пользователи сети.

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

Также Politeka писала, что Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто"