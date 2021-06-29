Певица Таюне появилась на фото с оружием в руках, удивив фанатов
Как сообщает Politeka.net, певица Таисия Сватко, которая выступает под сценическим псевдонимом Таюне, известна в сети, как "тайная жена" Олега Винника, а еще она является его бэк-вокалисткой. У девушки свой фан-клуб в соцсети, который следит за ее жизнью и ведет страницы в соцсети Instagram.
Так, недавно на одной из фан-страниц опубликовали видео, в котором собрали самые яркие фотографии Таюне. На некоторых кадрах певицу можно увидеть с оружием в руках и в специальных наушниках. Похоже звезда увлекается стрельбой и побывала на стрельбище.
Также среди фотографий на видео есть очаровательный черно-белый снимок, на котором Таисия позирует в стильном образе. На ней короткие кожаные шорты, под которым видно колготки, и темная блузка, поверх которой она накинула черную кожаную куртку. Волосы певицы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.
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