Певица Таюне появилась на фото с оружием в руках, удивив фанатов

Как сообщает Politeka.net, певица Таисия Сватко, которая выступает под сценическим псевдонимом Таюне, известна в сети, как "тайная жена" Олега Винника, а еще она является его бэк-вокалисткой. У девушки свой фан-клуб в соцсети, который следит за ее жизнью и ведет страницы в соцсети Instagram.

Так, недавно на одной из фан-страниц опубликовали видео, в котором собрали самые яркие фотографии Таюне. На некоторых кадрах певицу можно увидеть с оружием в руках и в специальных наушниках. Похоже звезда увлекается стрельбой и побывала на стрельбище.

Также среди фотографий на видео есть очаровательный черно-белый снимок, на котором Таисия позирует в стильном образе. На ней короткие кожаные шорты, под которым видно колготки, и темная блузка, поверх которой она накинула черную кожаную куртку. Волосы певицы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

Напомним, "Волчицы" преподнесли Виннику особый подарок, пришлось звать помощь, чтобы унести: "Что-то невероятное".

Также мы сообщали, что Олег Винник поцеловал свою "тайную жену", внезапно выйдя из-за кулис: "Красивая пара".