В сети появилось видео поцелуя Олега Винника и Таюне прямо на сцене после ее выступления

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист-сердцеед Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности, в попытках уберечь близких от излишнего внимания. Однако, фанаты исполнителя уже давно выяснили, что "повелитель волчиц" женат, более того, некоторые уверенны, что у него имеют даже дети. Сам Олег этого никак не комментирует (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Однако поклонники приписывают ему отношения с его же бэк-вокалисткой Таисией Сватко, которая все время рядом с ним. Таюне уже давно окрестили "тайной женой" Винника, и архивное видео, которое недавно всплыло в сети, подтверждает слухи о романтической связи Олега и Таисии.

В ролике, который появился в ютуб-канале, посвященном Таюне, видно, что певица выступает на сцене и чувственно исполняет украинскую песню. Под конец выступления из-за кулис на сцену выходит Винник и целует ее в губы.

В комментариях отметили, что это старое видео, которые уже давно было удалено из сети. Однако, одна из фанаток Олега Винника сохранила его на телефоне и теперь решила снова выставить в сети. "Голос как колокольчик, очень мило. Таюне такая красотка", "Она шикарная абсолютно", "Вау. Как красиво. Поцеловались", "Красивая пара!", "Красивая пара. Счастья и здоровья вам", "Обожаю Олега Винника", "Какой голос! Обожаю! Это не Кароль", "Браво", - пишут пользователи в комментариях к видео.

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Появилось видео, что сердцеед Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей Элиной Иващенко: "Теперь ждем…".

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