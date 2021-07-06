Паре Винника и Таюне уже давно приписывают тайный брак, некоторые поклонники уверенны, что у них также есть совместные дети

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц посвященной Олегу Виннику и его "тайной жене" Таисии Сватко (Таюне), опубликовали необычно фото, на котором прифотошопили артистов друг к другу.

На черно-белом снимке пара стоит как будто среди темной ночи со звездами, Олег чуть позади, а Таюне на переднем плане. Как видно, перед камерой бэк-вокалистка Винника появилась в стильном образе – на ней короткие кожаные шорты и темная блузка, поверх которой она накинула кожаную курточку. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный взгляд. Рядом с ней стоит не менее стильный Олег Винник – на нем темные джинсы, футболка и кожаная куртка.

"Очень красивая пара!", "Какие вы красивые", "Такие милые", "Таюне – красотка", "Очаровательные", "Глаза светятся", - пишут фанаты в комментариях к фото.

Напомним, Украинцы восхитились красотой "жены" Олега Винника, которую он скрывает: "Девочка-ангел".

Как сообщала Politeka, Возлюбленная "волчица" Олега Винника очаровала видом в черном латексе: "Ей все возможно".

Также Politeka писала, что "Тайная супруга" Олега Винника околдовала украинцев лучезарной улыбкой: "Таюне, вы красотка".