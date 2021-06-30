В сети появился необычный фотоколлаж улыбчивой "тайной жены" Олега Винника Таюне

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Таисия Сватко, более известная под сценическим именем Таюне, покорила не только украинцев, но и самого Олега Винника. Скромной девушке из бэк-вокала артиста приписывают отношения с ним, окрестив в сети "тайной женой".

Недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных артистке, появился необычный обработанный в фоторедакторе снимок, на котором девушку можно увидеть в необычном образе. На снимке крупным планом видно лицо Таюне, она лучезарно улыбается, смотря на что-то или кого-то за кадром. При этом вокруг нее летают нарисованные бабочки и проплывают тучки.

"Я видел в её глазах больше мира, чем за окном", - говорится в подписи к фотографии. Пользователи тут же начали комментировать фотоколлаж: "Очень красиво", "Наша любимая принцесса", "Твои глазки, как звездочки, так и светятся любовью, пусть так будет всегда!", "Таюне, вы красотка, самая лучшая", "Фото супер".

Напомним, Олег Винник засветился в компании "тайной" жены, кадры уже в сети: "Мы так счастливы".

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