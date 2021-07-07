Известный артист Олег Винник тщательно скрывает личную жизнь, но ему все равно приписывают отношения с певицей Таюне

Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель, "повелитель волчиц" Олег Винник не комментирует свою личную жизнь, что порождает множество слухов вокруг его персоны. Так, среди прочего певце приписывают брачные отношения с его бэк-вокалисткой Таисией Сватко, которая выступает под именем Таюне.

Недавно на одной из фан-страниц, посвященных Виннику, опубликовали очаровательное фото Таисии где-то на отдыхе. На этом снимке фанатам показали, как "тайная жена" Винника выглядит в реальной жизни. Как видно, на фотографии Таюне запечатлена в интересной локации, она сидит за столом и мечтательно смотрит куда-то вдаль. Перед камерой певица появилась в легком летнем образе, на ней светлая футболка с ярким принтом и модная кепка, а на лице солнцезащитные очки.

В подписи к фото Таюне написали: "Одна роза может стать садом. Один человек – целым миром".

Напомним, "Тайная супруга" Олега Винника в кожаных шортиках очаровала видом рядом с мужем: "Красивая пара".

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