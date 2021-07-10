Известному артисту Олегу Виннику давно приписывают отношения с его бэк-вокалисткой Таюне, теперь появились "доказательства"

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Олегу Виннику, опубликовали очаровательное видео, на котором можно увидеть "доказательства" любви артиста и его бэк-вокалистки Таисии Сватко (Таюне).

В ролике звучит чувственная песня Винника, которую ему подпевает Таюне, при этом в нарезке кадров пара выглядит влюбленной и очень близкой. Певец и его бэк-вокалистка обнимаются, очарованно смотрят друг на друга, прикасаются друг к другу и выглядят по-настоящему счастливыми.

В подписи к публикации говорится: "Не знаю. Очень лирическая песня, которая открывает все чувства". Пользователи тут же принялись комментировать видео: "Моя вечная любовь только для тебя!", "Как это красиво", "Супер", "Классная песня", "Очень красивое видео нашего принца".

Напомним, Олег Винник посвятил песню своей "тайной жене", фанаты обо всем догадались: "Называет русалочкой".

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