Известная украинская певица Элина Иващенко показалась в компании Валерия Меладзе
Как пишет Politeka.net, молодая украинская певица Элина Иващенко, которая выпустила хит вместе с Олегом Винником, становится все популярней среди украинцев. За красоткой следят десятки тысяч людей в Инстаграм, где девушка делится самым интересным.
В этот раз Элина решила показать фото со своим кумиром. Девушка стояла рядом с Валерием Меладзе, который приехал на выступление в Киев. Девушка улыбалась, стоя напротив своего кумира.
"Вы даже представить не можете какой восторг я испытываю глядя на это фото!) Человек-Легенда под песни которого я росла, стоит рядышком) Спасибо судьбе за то что она дарит мне такие встречи. И пусть я на этой фотке не очень. Я оставлю это здесь как приятное воспоминание", - написала Элина под фото.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Здорово", "Очень! Причем вы оба очень!", "Ты очень красивая здесь", "Зато мы можем наблюдать искренние эмоции", "невероятные эмоции!", "Очень люблю его и его песни, проникающие в глубину души!!!!Самый красивый мужчина в шоубизе".
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