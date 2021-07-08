Известная украинская певица Элина Иващенко показалась в компании Валерия Меладзе

Как пишет Politeka.net, молодая украинская певица Элина Иващенко, которая выпустила хит вместе с Олегом Винником, становится все популярней среди украинцев. За красоткой следят десятки тысяч людей в Инстаграм, где девушка делится самым интересным.

В этот раз Элина решила показать фото со своим кумиром. Девушка стояла рядом с Валерием Меладзе, который приехал на выступление в Киев. Девушка улыбалась, стоя напротив своего кумира.

"Вы даже представить не можете какой восторг я испытываю глядя на это фото!) Человек-Легенда под песни которого я росла, стоит рядышком) Спасибо судьбе за то что она дарит мне такие встречи. И пусть я на этой фотке не очень. Я оставлю это здесь как приятное воспоминание", - написала Элина под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Здорово", "Очень! Причем вы оба очень!", "Ты очень красивая здесь", "Зато мы можем наблюдать искренние эмоции", "невероятные эмоции!", "Очень люблю его и его песни, проникающие в глубину души!!!!Самый красивый мужчина в шоубизе".

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