Певица Элина Иващенко, которая исполнила песню с Олегом Винником, показала, какой может быть

19-летняя исполнительница стала набирать популярность после своей победы на различных конкурсах, в том числе на проекте "Х-Фактор", пишет Politeka.net.

Не так давно красотка исполнила песню с Олегом Винником, и сейчас продолжает активно заниматься творческой деятельностью, а также вести свой блог в соцсетях. Красотка публикует развлекательные видео в своем Тик Ток и Инстаграм.

В этот раз на новых видео артистка показала, какой разной бывает.

Элина опубликовала кадры, на которых открывала рот, подпевая песням.

"Все привыкли меня видеть такой", - начала видео восходящая звезда, блеснув милой улыбкой, а затем она устроила горячий танец с камерой.

Позже - видео, в котором Иващенко применила устрашающий эффект, превратившись в настоящую страстную красотку и леди вамп.

Затем певица записала шутливое видео "хозяюшки" с другом, в котором она принесла ему тарелку с помидорами.

"Угощайся! Видишь, какие цветочки", - процитировала Элина героя из мультфильма "Домовенок Кузя".

Публикации собрали сотни лайков, но пока ни одного комментария, ведь страница в Тик Токе только набирает популярность. Сейчас на Иващенко подписаны более 700 человек.

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