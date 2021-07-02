Певица Элина Иващенко, которая исполнила песню с Олегом Винником, показала, какой может быть
19-летняя исполнительница стала набирать популярность после своей победы на различных конкурсах, в том числе на проекте "Х-Фактор", пишет Politeka.net.
Не так давно красотка исполнила песню с Олегом Винником, и сейчас продолжает активно заниматься творческой деятельностью, а также вести свой блог в соцсетях. Красотка публикует развлекательные видео в своем Тик Ток и Инстаграм.
В этот раз на новых видео артистка показала, какой разной бывает.
Элина опубликовала кадры, на которых открывала рот, подпевая песням.
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"Все привыкли меня видеть такой", - начала видео восходящая звезда, блеснув милой улыбкой, а затем она устроила горячий танец с камерой.
Позже - видео, в котором Иващенко применила устрашающий эффект, превратившись в настоящую страстную красотку и леди вамп.
Затем певица записала шутливое видео "хозяюшки" с другом, в котором она принесла ему тарелку с помидорами.
"Угощайся! Видишь, какие цветочки", - процитировала Элина героя из мультфильма "Домовенок Кузя".
Публикации собрали сотни лайков, но пока ни одного комментария, ведь страница в Тик Токе только набирает популярность. Сейчас на Иващенко подписаны более 700 человек.
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