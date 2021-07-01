Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника, исполнив с ним совместную композицию, похвасталась своими развлечениями

Артистка стала узнаваемой в Украине после своей победы на шоу "Х-Фактор", пишет Politeka.net. Сейчас 19-летняя исполнительница продолжает развивать свою карьеру. В частности, не так давно артистка спела композицию "Діаманти" в паре с Олегом Винником.

Сейчас Элина показывает, как проводит время на отдыхе на украинском курорте в Геническе. Соответствующие сторис певица опубликовала в своем Инстаграм.

На кадрах Иващенко покрасовалась в бикини, прикрыв глаза за крупными очками. Красотка отдыхала на шезлонге, весело проводя время и подпевая песне, звучащей в зоне отдыха.

Позже Элина опубликовала кадры того, как возле бассейна "отожгла" под песню Ольги Поляковой "Королева ночи". Артистка танцевала и веселилась.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Элина Иващенко не только победила в шоу "Х-Фактор", но также на "Славянском базаре". Девушка рассказала, что на подобных конкурсах стремится к победе и настраивает себя для них, ведь они свидетельствуют о результатах.

Напомним, новая партнерша Олега Винника похвасталась важным достижением.

А еще Politeka сообщала, что Олег Винник с торсом нараспашку эффектно поздравил "волчиц" с праздником.

Также Politeka писала, юная партнерша Олега Винника в постели занялась любопытными экспериментами.