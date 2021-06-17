Юная украинская певица Элина Иващенко показала, на какой эксперимент решилась на ночь глядя

19-летняя исполнительница, которая прославилась как партнерша Олега Винника, исполнив с ним в дуэте песню «Діаманти», поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео Иващенко лежит в постели, укрывшись одеялом. Девушка объяснила, что не спит поздно ночью из-за необычного лайфхака, который подсмотрела в соцсети Тикток.

«Доброй ночи! Ребят, знаете, почему я не сплю? Потому что меня угораздило в час ночи случайно зайти в Тикток и увидеть там лайфхак. Лайфхак заключается в том, что находится у меня на голове», - рассказала певица, продемонстрировав незатейливую конструкцию из своих волос, намотанных на пояс от халата.

По словам девушки, это должно помочь ей получить «голливудские локоны» без использования специальных приспособлений.

«В итоге я реально пошла помыла голову и реально начала пробовать делать это с моими волосами. Мне очень интересно, что будет завтра, потому что я вообще лайфхаки никогда не пробую на себе, но это реально меня зацепило…Но это максимально странно!», - поделилась своими впечатлениями Иващенко.

Впрочем, позже девушка так и не показала результаты своего эксперимента.

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