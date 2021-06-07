Талантливая певица Элина Иващенко, которая вперые выступила в дуэте с Олегом Винником, показала свою наставницу

19-летнюю исполнительницу заметили многие украинцы, когда она стала партнершей по сцене знаменитого артиста. В дуэте с Винником она исполнила песню "Діаманти", которая получила невероятный успех.

Сейчас Иващенко после отдыха в приветной Турции с любимым мужчной - телережиссером Олегом Здоровцом, показала свою любимую преподавательницу в КИМ им. Р. М. Глиера. Судя по словам девушки, преподаватель Вера Анатольевна сильно повлияла на нее, как певицу.

Как пишет Politeka.net, на новых кадрах исполнительница предстала у двери своево ВУЗа вместе со своей рыжеволосой преодавательницей. На фото девушка обнимает наставницу за плечо. Обе счастливые их лица сияют лучезарными улыбками.

"Знаете что я ценю больше всего в этой жизни?😇 Людей которые меня окружают🙏 Когда я поступила на первый курс, я должна была стать студенткой другого преподавателя. Поскольку я не знала никого из педагогов, моя однокурсница попросила со мной поменяться учителями. И я согласилась🙈 И вы знаете.... я стала самой счастливой студенткой у самого лучшего педагога Украины! Верочка Анатолиевна, Вы не просто моя наставница, Вы моя музыкальная мама которой я доверяю каждую частичку своего сердца❤️ ", - поделилась нежными чувствами девушка.

Пользователи не оставили парочку без комплиментов: "Насолодження 😍😍😍😍 ", " Боже як гарно😍💔", " 😍 perfect ", " Голос завораживает!!!!🔥😍 ", " Вауу😍..аж мурашки по тілі.. ", "Чого Эліночка на Євробачення не поїхала ? Перше місце точно було б наше".

Ранее писали, что Иващенко в шутку обратилась к другим девушкам, рассказав о своем пристрастии. Так, певица показала себя в свободной голубой рубашке, признавшись, что та принадлежит ее возлюбленному.

Также сообщалось, что отдых немного подпортила неприятная ситуация из травмой ноги Иващенко. В новых сторис исполнительница показала вечернюю прогулку по территории отеля с перемотаной ногой.

Напомним, фаворитка Олега Винника получила травму, отдых пошел не по плану: что с ней сейчас.

Как сообщала Politeka, юная партнерша Олега Винника засветила своего возлюбленного в Турции: «Впервые за весь отдых…»

Также Politeka писала, что новая партнерша Олега Винника прогулялась по пляжу, похваставшись фигурой в мини-платье: "Красоточка".