Талантливая певица Элина Иващенко, которая вперые выступила в дуэте с Олегом Винником, показала, как трогательно исполняет песню
19-летнюю исполнительницу заметили многие украинцы, когда она стала партнершей по сцене знаменитого артиста. В дуэте с Винником она исполнила песню "Діаманти", которая получила невероятный успех.
Сейчас Иващенко после отдыха в приветной Турции с любимым мужчной - телережиссером Олегом Здоровцом спела песню и растрогала голосом до мурашек по коже. Судя по сториз и постам в Инстаграм, девушка любит петь просто так, не на сцене.
Как пишет Politeka.net, на новых кадрах исполнительница предстала дома. На видео девушка исполняет песню на английском. Девушка распустила волосы и нарядилась в красивую рубашку с яркими акцентами. Образ красотка дополнила блестящими серьгами.
Располневшие экс-ВИА Гра Брежнева и Меладзе перестали быть похожими на себя: "Тянут на свой возраст"
"Любимец" Тины Кароль слился в романтичном танце с экс-бойфрендом Андраде Ломакиным: "Сердце горит..."
Пугачева прогулялась по Киеву за руку с Киркоровым, заинтриговав фанатов: "Майкл Джексон с Мадонной?"
Мила Нитич раскрыла, почему на самом деле Тина Кароль бросила "Голос країни": "Она это понимает"
Взорвался надувной батут, на котором играли дети: за жизнь двух девочек борются врачи, кадры
"Loving you is a losing game💔", - поделилась нежными чувствами девушка.
Пользователи не оставили парочку без комплиментов: "Насолодження 😍😍😍😍 ", " Боже як гарно😍💔", " 😍 perfect ", " Голос завораживает!!!!🔥😍 ", " Вауу😍..аж мурашки по тілі.. ", "Чого Эліночка на Євробачення не поїхала ? Перше місце точно було б наше".
Ранее писали, что Иващенко в шутку обратилась к другим девушкам, рассказав о своем пристрастии. Так, певица показала себя в свободной голубой рубашке, признавшись, что та принадлежит ее возлюбленному.
Также сообщалось, что отдых немного подпортила неприятная ситуация из травмой ноги Иващенко. В новых сторис исполнительница показала вечернюю прогулку по территории отеля с перемотаной ногой.
Напомним, фаворитка Олега Винника получила травму, отдых пошел не по плану: что с ней сейчас.
Как сообщала Politeka, юная партнерша Олега Винника засветила своего возлюбленного в Турции: «Впервые за весь отдых…»
Также Politeka писала, что новая партнерша Олега Винника прогулялась по пляжу, похваставшись фигурой в мини-платье: "Красоточка".