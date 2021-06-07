Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника по дуэту, показала интересные кадры в соцсети

Как сообщает Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко, которая недавно презентовала чувственную композицию в дуэте с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно красотка побывала на отдыхе, откуда постила жаркие фото в купальниках, а теперь же поделилась кадрами со съемок клипа и показала себя в необычном образе.

Так, в своих сторис Элина опубликовала короткие видео со съемок клипа, которые проходили на киностудии имени Довженко. На них можно увидеть мужчин, которые выполняют какие-то действия на фоне каких-то старых автомобилей, при этом сама певица пряталась в машине.

Также Иващенко выставила в сеть кадр, на котором показала свою естественную красоту. На снимке девушка позирует в какой-то интересной локации и необычном образе – на ней серое бесформенное платье, поверх которого она накинула стильную джинсовую курточку. волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки, она уверенно смотрит прямо в объектив.

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