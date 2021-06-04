Талановита співачка Еліна Іващенко, яка вперше виступила в дуеті з Олегом Винником, показала, як зворушливо виконує пісню

19-річну виконавицю помітили багато українців, коли вона стала партнеркою по сцені знаменитого артиста. У дуеті з Винником вона виконала пісню" Діаманти", яка отримала неймовірний успіх.

Зараз Іващенко після відпочинку у привітній Туреччині з коханим чоловіком-телережисером Олегом Здоровцем заспівала пісню і зворушила голосом до мурашок по шкірі. Судячи з сторіз і постів в Instagram, дівчина любить співати просто так, не на сцені.

Як пише Politeka.net, на нових кадрах виконавиця постала вдома. На відео дівчина виконує пісню англійською. Дівчина розпустила волосся і вбралася в красиву сорочку з яскравими акцентами. Образ красуня доповнила блискучими сережками.

"Loving you is a losing game💔", - поділилася ніжними почуттями дівчина.

Користувачі не залишили парочку без компліментів: "задоволення 😍 😍 😍 😍 ", " Боже, як гарно😍💔", " 😍 perfect ", " Голос заворожує!!!!🔥😍 ", " Вауу😍..аж мурашки по тілі.. ", "Чого Эліночка на Євробачення не поїхала ? Перше місце точно було б наше".

Раніше писали, що Іващенко жартома звернулася до інших дівчат, розповівши про свою пристрасть. Так, співачка показала себе у вільній блакитній сорочці, зізнавшись, що та належить її коханому.

Також повідомлялося, що відпочинок трохи зіпсувала неприємна ситуація через травму ноги Іващенка. У нових сторіс виконавиця показала вечірню прогулянку по території готелю з перемотаною ногою.

Нагадавши, фаворитка Олега Винника отримала травму, відпочинок пішов не за планом: що з нею зараз.

Як повідомляла Politeka, юна партнерка Олега Винника засвітила свого коханого в Туреччині: "вперше за весь відпочинок…»

Також Politeka писала, що нова партнерка Олега Винника прогулялася по пляжу, похвалившись фігурою в міні-сукні:"Красоточка".