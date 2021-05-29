Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника по дуету, показала спекотне фото в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Х-Фактора" і учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко, яка нещодавно презентувала чуттєву композицію в дуеті з Олегом Винником, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно красуня вирушила на відпочинок, звідки тепер викладає спекотні знімки. Цього разу дівчина показала чарівний кадр з пляжу, на якому з'явилася в спокусливому образі.

Як видно, на новому знімку Еліна відображена в цікавій локації, вона стоїть на пляжі біля самої води, біля її ніг розбиваються хвилі. Перед камерою співачка з'явилася в стильному злитому купальнику цікавого фасону, який підкреслив ідеальну фігуру і апетитні форми. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

Свою фотографію Іващенко не підписала, зате шанувальники тут же почали активно обговорювати новий знімок артистки. "Красива", "Вогонь", "Люблю", "Дуже красива", "Дуже красива", "Красуня", "Красива дуже!", "Красуня", "Класний купальник", - пишуть зачаровані шанувальники в коментарях до фото Еліни.

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