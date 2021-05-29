Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника по дуэту, показала жаркое фото в купальнике

Как сообщает Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко, которая недавно презентовала чувственную композицию в дуэте с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно красотка отправилась на отдых, откуда теперь выкладывает жаркие снимки. В этот раз девушка показала очаровательный кадр с пляжа, на котором появилась в соблазнительном образе.

Как видно, на новом снимке Элина запечатлена в интересной локации, она стоит на пляже у самой воды, у ее ног разбиваются волны. Перед камерой певица появилась в стильном слитном купальнике интересного фасона, который подчеркнул идеальную фигуру и аппетитные формы. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

Свою фотографию Иващенко не подписала, зато поклонники тут же принялись активно обсуждать новый снимок артистки. "Красивая", "Огонь", "Люблю", "Очень красивая", "Очень красивая", "Красавица", "Красивая очень!", "Красотка", "Классный купальник", - пишут очарованные поклонники в комментариях к фото Элины.

Напомним, Новая партнерша Олега Винника показала идеальную фигурку в слитном купальнике: "Не могу устоять".

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