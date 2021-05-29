Талановита співачка Еліна Іващенко, яка вперше виступила в дуеті з Олегом Винником, показала, як потонула в обіймах коханого хлопця на березі моря

19-річну виконавицю помітили багато українців, коли вона стала партнеркою по сцені знаменитого артиста. У дуеті з Винником вона виконала пісню" Діаманти", яка отримала неймовірний успіх.

Зараз Іващенко кайфує на відпочинку у привітній Туреччині після напруженої роботи. Судячи з сторіз і постів в Instagram, в Туреччині красуня відпочиває з коханим мужчной - телережисером Олегом Здоровцом.

Як пише Politeka.net, на нових кадрах виконавиця постала поруч зі своїм хлопцем. На фото закохані позують, притулившись один до одного на березі моря. Хлопець у блакитній сорочці приобняв дівчину за талію і в окулярах від сонця дивиться загадково вдалину, а вона кокетливо поглядає в камеру.

"Без зайвих слів 🤍 ",- поділилася ніжними почуттями дівчина.

Користувачі не залишили парочку без компліментів:" дуже красиво😍 😍 😍", " красиві😍"," прекрасні 😍 😍 😍 щастя Вам❤️"," 🔥 🔥 🔥 пара", "дуже гарне фото😘 😉♥️".

Раніше писали, що Іващенко жартома звернулася до інших дівчат, розповівши про свою пристрасть. Так, співачка показала себе у вільній блакитній сорочці, зізнавшись, що та належить її коханому.

Також повідомлялося, що відпочинок трохи зіпсувала неприємна ситуація через травму ноги Іващенка. У нових сторіс виконавиця показала вечірню прогулянку по території готелю з перемотаною ногою.

Також дівчина показала свою закривавлену ногу з бинтами, налякавши своїх шанувальників. Подробиць і того, як саме отримала травму, Еліна поки не повідомила. Мабуть дівчина зараз не до цього.

Нагадавши, фаворитка Олега Винника отримала травму, відпочинок пішов не за планом: що з нею зараз.

Як повідомляла Politeka, юна партнерка Олега Винника засвітила свого коханого в Туреччині: "вперше за весь відпочинок…»

Також Politeka писала, що нова партнерка Олега Винника прогулялася по пляжу, похвалившись фігурою в міні-сукні:"Красоточка".

Який важливий день для нашої сім'ї, випускний Данечки і Платоші в садку! Тематика "Гаррі Поттер" наші потрапили в Грифіндор 💪 🏽 ❤ ️ ❤ ️ низький уклін і вдячність неймовірним вихователям,педагогам - діти,обожнювали ходити в садок, а це говорить багато про що. Дякуємо за терпіння,турботу,знання, індивідуальний підхід до кожного і безмежну любов!