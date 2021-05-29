Талантливая певица Элина Иващенко, которая вперые выступила в дуэте с Олегом Винником, показала, как утонула в объятиях любимого парня на берегу моря
19-летнюю исполнительницу заметили многие украинцы, когда она стала партнершей по сцене знаменитого артиста. В дуэте с Винником она исполнила песню "Діаманти", которая получила невероятный успех.
Сейчас Иващенко кайфует на отдыхе в приветной Турции после напряженной работы. Судя по сториз и постам в Инстаграм, в Турции красотка отдыхает с любимым мужчной - телережиссером Олегом Здоровцом.
Как пишет Politeka.net, на новых кадрах исполнительница предстала рядом со своим парнем. На фото влюбленные позируют, прижавшись друг к другу на берегу моря. Парень в голубой рубашке приобнял девушку за талию и в очках от солнца смотрит загадочно вдаль, а она кокетливо поглядывает в камеру.
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"Без лишних слов 🤍 ", - поделилась нежными чувствами девушка.
Пользователи не оставили парочку без комплиментов: "Очень красиво😍😍😍", "Красивые 😍", "Прекрасні😍😍😍 Щастя вам❤️", "🔥🔥🔥Пара", "Дуже гарне фото 😘😉♥️".
Ранее писали, что Иващенко в шутку обратилась к другим девушкам, рассказав о своем пристрастии. Так, певица показала себя в свободной голубой рубашке, признавшись, что та принадлежит ее возлюбленному.
Также сообщалось, что отдых немного подпортила неприятная ситуация из травмой ноги Иващенко. В новых сторис исполнительница показала вечернюю прогулку по территории отеля с перемотаной ногой.
Также девушка показала свою окровавленную ногу с бинтами, напугав своих поклонников. Подробностей и того, как именно получила травму, Элина пока не сообщила. Видимо девушка сейчас не до этого.
Напомним, фаворитка Олега Винника получила травму, отдых пошел не по плану: что с ней сейчас.
Как сообщала Politeka, юная партнерша Олега Винника засветила своего возлюбленного в Турции: «Впервые за весь отдых…»
Также Politeka писала, что новая партнерша Олега Винника прогулялась по пляжу, похваставшись фигурой в мини-платье: "Красоточка".
Какой важный день для нашей семьи,выпускной Данечки и Платоши в садике! Тематика «Гарри Поттер» наши попали в Грифиндор 💪🏽❤️❤️ низкий поклон и благодарность невероятным воспитателям,педагогам - дети,обожали ходить в садик,а это говорит о многом. Спасибо за терпение,заботу,знания,индивидуальный подход к каждому и безграничную любовь!