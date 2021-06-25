Певица Элина Иващенко поделилась радостным событием – она получила диплом

Как сообщает Politeka.net, известная певица, победительница талант-шоу "Х-Фактор" и участница Нацотбора на "Евровидение" Элина Иващенко, которая недавно презентовала чувственную дуэтную песню с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в соцсети милыми фото и рассказала о радостном событии.

Оказалось, что девушка окончила обучение и получила свой диплом. На новых снимках Элина запечатлена, стоя у корпуса университета и держа в руках свой диплом. Как видно, в учебное заведение певица пришла в черной кожаной юбке-карандаш и белой блузке, ее волосы распущены, а на лице два разных выражения – серьезное и игривое.

В подписи к фотографиям Иващенко написала: "Что могу сказать. Я так счастлива что, я не просто получила диплом, а ещё и получила огроменную базу знаний которые готова воплощать в свои мечты и новые проекты. Спасибо всем за эти четыре года. По-моему, как-то официально. Листай фотку дальше". Фанаты тут же принялись поздравлять девушку в комментариях к фото.

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