Певица Элина Иващенко показала в соцсети необычное видео, порадовав фанатов
Как сообщает Politeka.net, молодая украинская певица Элина Иващенко, которая недавно записала совместную композицию с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз юная красотка поделилась в сети забавным видео, на котором показала свое лицо вблизи.
Как видно, перед камерой Элина появилась в стильном темном наряде, ее длинные волосы распущены и выпрямлены, а на лице легкий макияж. При этом глаза девушки голубые и очень выразительные, хотя, скорее всего, это один из фильтров в сети. Девушка кокетливо крутит лицом перед объективом в такт музыке, которая играет на фоне.
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В подписи к видеоролику Иващенко загадочно написала: "Угадай мой настоящий цвет глаз". Поклонники артистки тут же принялись комментировать ее видео: "Зеленые", "Люблю", "Супер красотка! Крутая! Вы моя любимая певица! Балдею!", "Голубой", "Карие", "Сине-голубые".
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