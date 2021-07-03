Певица Элина Иващенко показала в соцсети необычное видео, порадовав фанатов

Как сообщает Politeka.net, молодая украинская певица Элина Иващенко, которая недавно записала совместную композицию с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз юная красотка поделилась в сети забавным видео, на котором показала свое лицо вблизи.

Как видно, перед камерой Элина появилась в стильном темном наряде, ее длинные волосы распущены и выпрямлены, а на лице легкий макияж. При этом глаза девушки голубые и очень выразительные, хотя, скорее всего, это один из фильтров в сети. Девушка кокетливо крутит лицом перед объективом в такт музыке, которая играет на фоне.

В подписи к видеоролику Иващенко загадочно написала: "Угадай мой настоящий цвет глаз". Поклонники артистки тут же принялись комментировать ее видео: "Зеленые", "Люблю", "Супер красотка! Крутая! Вы моя любимая певица! Балдею!", "Голубой", "Карие", "Сине-голубые".

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