Известная молодая певица Элина Иващенко показала, с кем ходит на шоппинг

Как сообщает Politeka.net, молодая украинская певица Элина Иващенко, которая недавно презентовала совместный хит с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артистка опубликовала в сторис кадры, на которых показала свой поход на шоппинг с подругой.

В коротком ролике сначала можно увидеть Элину, она примеряет летний наряд и снимает себя в зеркало. Как видно, в этот момент на ней коротенькие светлые шорты, которые подчеркивают стройные ножки, и стильная голубая блуза, которая чуть оголила плечи. На ногах девушки белоснежные кроссы, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

Дальше Иващенко переводит камеру на свою подругу Ольгу, с которой пришла в торговый центр. "Если шоппинг, то только с тобой", - подписала сторис Элина.

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