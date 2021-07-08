Молодая певица Элина Иващенко здорово прославилась после презентации совместного хита с Олегом Винником
Как сообщает Politeka.net, молодая певица Элина Иващенко, которая недавно представила совместный хит с исполнителем Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз девушка просто поразила поклонников пикантной выходкой – она сверкнула упругим декольте.
На новой фотографии Элина появилась в интересной локации и необычном образе. Скромная девушка в этот раз удивила пикантной выходкой – показала роскошное упругое декольте. На снимке она позирует в ярком желтом пиджаке нараспашку, под которым у нее черный топ, который подчеркивает бюст. Волосы артистки собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж.
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Поклонники в восторге от нового образа Иващенко, девушку засыпают комплиментами в комментариях: "Красотка", "Образ огонь", "Bella", "Вау, мейк супер!", "Однозначно смотрю на эту прекрасную салатовую линию над веком", "Красивая".
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