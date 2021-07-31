Знаменитый украинский певец Олег Винник празднует 48 лет

Как сообщает Politeka.net, Олег Винник пользуется огромной популярностью в Украине. Певец уже много лет покоряет поклонниц своим творчеством.

Олег Винник

На этот раз на странице "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали 7 фактов про Олега Винника, о которых никто не знал:

  1. Олег умеет реставрировать антикварную мебель
  2. Жизненное кредо звезды: молись, трудись, постись
  3. В честь первой любви набил татуировку, но со временем удалил
  4. Раньше певец выступал под псевдонимом - OleGG
  5. Певец имеет постоянную охрану
  6. Первую песню написал в 30 лет
  7. Обожает автомобили, риболовлю и спорт

"Олег Винник празднует 48-летие.

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Уверены, певца и судью гипершоу МАСКА засыпали сообщениями. Впрочем, и мы не устояли.

Олег Винник, с днем рождения! Пусть каждая песня становится хитом, жизнь переполняет любовь, а взгляды фанатов будут такими же восторженно-горячими. P.S. доеднуйтеся к поздравлениям в комментариях", пишут на аккаунте "Зірковий шлях"

Олег Винник

В комментариях поклонники засыпали звезду поздровлениями: "Поздравляем, здоровья и счастья, как в ваших песнях наполненных любовью", "С днём рождения, счастья, здоровья и хитовых песен."

Напоминаем, Олег Винник исполнил мечту своих "волчиц", заставив их визжать от радости: "А, Боже!"

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