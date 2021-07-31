Знаменитый украинский певец Олег Винник празднует 48 лет
Как сообщает Politeka.net, Олег Винник пользуется огромной популярностью в Украине. Певец уже много лет покоряет поклонниц своим творчеством.
На этот раз на странице "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали 7 фактов про Олега Винника, о которых никто не знал:
- Олег умеет реставрировать антикварную мебель
- Жизненное кредо звезды: молись, трудись, постись
- В честь первой любви набил татуировку, но со временем удалил
- Раньше певец выступал под псевдонимом - OleGG
- Певец имеет постоянную охрану
- Первую песню написал в 30 лет
- Обожает автомобили, риболовлю и спорт
"Олег Винник празднует 48-летие.
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Уверены, певца и судью гипершоу МАСКА засыпали сообщениями. Впрочем, и мы не устояли.
Олег Винник, с днем рождения! Пусть каждая песня становится хитом, жизнь переполняет любовь, а взгляды фанатов будут такими же восторженно-горячими. P.S. доеднуйтеся к поздравлениям в комментариях", пишут на аккаунте "Зірковий шлях"
В комментариях поклонники засыпали звезду поздровлениями: "Поздравляем, здоровья и счастья, как в ваших песнях наполненных любовью", "С днём рождения, счастья, здоровья и хитовых песен."
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