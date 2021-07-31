И в этот раз удивил поклонниц

Знаменитый украинский певец Олег Винник празднует 48 лет

Как сообщает Politeka.net, Олег Винник пользуется огромной популярностью в Украине. Певец уже много лет покоряет поклонниц своим творчеством.

На этот раз на странице "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали 7 фактов про Олега Винника, о которых никто не знал:

Олег умеет реставрировать антикварную мебель Жизненное кредо звезды: молись, трудись, постись В честь первой любви набил татуировку, но со временем удалил Раньше певец выступал под псевдонимом - OleGG Певец имеет постоянную охрану Первую песню написал в 30 лет Обожает автомобили, риболовлю и спорт

"Олег Винник празднует 48-летие.

Уверены, певца и судью гипершоу МАСКА засыпали сообщениями. Впрочем, и мы не устояли.

Олег Винник, с днем рождения! Пусть каждая песня становится хитом, жизнь переполняет любовь, а взгляды фанатов будут такими же восторженно-горячими. P.S. доеднуйтеся к поздравлениям в комментариях", пишут на аккаунте "Зірковий шлях"

В комментариях поклонники засыпали звезду поздровлениями: "Поздравляем, здоровья и счастья, как в ваших песнях наполненных любовью", "С днём рождения, счастья, здоровья и хитовых песен."

Напоминаем, Олег Винник исполнил мечту своих "волчиц", заставив их визжать от радости: "А, Боже!"

Также, Винник в пиджаке нараспашку взбудоражил своих "волчиц" новым заявлением: "По многочисленным просьбам..."

Ранее сообщалось, редчайшее фото юной "супруги" Олега Винника всплыло в Сети, невозможно не влюбиться: "Узнали?"



