Украинский певец Олег Винник осчастливил своих поклонниц

Известный артист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Олег Винник показал фрагменты съемок шоу "З Днем народження, Україно!", которые на берегу Днепра.

В рамках проекта известные украинские артисты исполнят хиты, созданные за 30 лет независимости Украины. В частности увидят выступления VERKA SERDUCHKA, Оли Поляковой, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Ирины Билык, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зиброва, Русланы, ALEKSEEV, Анастасии Приходько, Оли Цибульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, Lida Lee, а также групп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", GoA, KADNAY .

При этом Олег Винник смог уделить внимание своим фанаткам.

Певец фотографировался и обнимался с ними, вызвав просто бурю эмоций. «Аааа, Боже», - не сдержала нахлынувшей радости одна из девушек после фото с певцом.

Напомним, "тайная жена" Олега Винника со слезами на глазах обратилась к поклонникам, видео.

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