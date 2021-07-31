Фанаты откопали в сети архивное фото певицы Таюне, которую называют тайной женой Олега Винника

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник тщательно скрывает от поклонников свою личную жизнь. Однако, в сети фанаты уже выяснили, что "тайной женой" артиста является его бэк-вокалистка Таюне (Таисия Сватко). Недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной певице, опубликовали ее архивное черно-белое фото.

На снимке видно еще совсем юное лицо Таюне, она милы улыбается, но не смотрит в камеру. Здесь будущая "жена" Винника еще совсем юная и никому не известная.

В подписи к кадру написали: "Если бы меня попросили показать самого очаровательного ангела в мире, я просто назвала ее имя… Узнали?". Пользователи тут же принялись обсуждать архивное фото, засыпая Таисию комплиментами в комментариях: "Таюне – это любовь", "Наш любимый цветочек Таюне", "Наша любимая принцесса", "Наш цветок Таюне, люблю ее", "Да, наше солнышко, цветочек", "Красотка".

Напомним, "Супруга" Олега Винника повеселилась на отдыхе, в Сети появились фото: "Делает пожар".

Как сообщала Politeka, "Тайная жена" Олега Винника, о которой он не рассказывает, засветила фигуру во всей красе: "Цветочек".

Также Politeka писала, что "Тайная жена" Олега Винника со слезами на глазах обратилась к поклонникам, видео: "Как такую певицу не любить".