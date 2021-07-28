В сети показали яркие кадры с отдыха певицы Таюне, которую называют "тайной женой" Олега Винника

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник тщательно скрывает от фанатов свою личную жизнь. Однако, ему уже давно приписывают романтические отношения с Таисией Сватко (Таюне), которая поет у него на бэк-вокале. Недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных девушке, опубликовали яркие кадры, на которых показали ее в работе и на отдыхе.

На первом фотоколлаже Таюне запечатлена в закулисье премии "Украинская песня года", где она получила награду. Здесь красиво позирует при полном параде – в короткой юбке и черном кофточке, ее волосы распущены в красивой укладке, а на лице яркий макияж.

На втором фотоколлаже Таисия снята во время отдыха – здесь она выглядит попроще, и явно веселится от происходящего. Как видно, певица сидит за столом, на ней светлая футболка с ярким принтом, а волосы скрыты за модной кепочкой.

В подписи к фото написали: "Та, кто делает пожар, не разжигая спичек". Пользователи тут же принялись комментировать фото "тайной жены" Винника: "Ты прекрасна, как всегда, и без пожара сгораем от любви!", "От ее огненной красоты можно просто ослепнуть", "Красотка", "Наша любимая принцесса", "Очень красиво", "Красотка ты, Таюне", "Таюне, осень красиво".

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника, о которой он не рассказывает, засветила фигуру во всей красе: "Цветочек".

Как сообщала Politeka, "Тайная жена" Олега Винника со слезами на глазах обратилась к поклонникам, видео: "Как такую певицу не любить".

Также Politeka писала, что "Тайную жену" Олега Винника сравнили с Анджелиной Джоли: "Просто красавица".