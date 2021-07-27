Бэк-вокалистка, певица Таюне (Таисия Сватко), которую подозревают в личных отношениях с Олегом Винником, удивила новыми образами

Украинский певец Олег Винник, как известно, давно и очень тщательно скрывает личную жизнь. однако в сети уже подозревают, что супруга артиста гораздо ближе к нему, чем им казалось. По мнению поклонников, певец женат на своей бэк-вокалистке, певице Таюне.

Таиссия в свою очередь никакую информацию не комментирует, но с радостью делится с фанатами различными кадрами с их выступлений и даже успела обзавестись своей группой поклонников.

В сети говорят, что Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в музыкальном общежитии. Оба влюбились и стали встречаться, позже поженились. У супругов есть сын.

Поклонники Таисии создали фан-страницы, посвященные ей и в одной из таких опубликовали новое фото, восхитившись красотой и талантом звезды, позирующей в стильном черном наряде.

«Наша любимая принцесса🌟; Наша принцесса❤; с добрым утром!; Доброго дня, наш цветочек! Звездочка!» - отвечают поклонники в сети.

Напомним, что Олег Винник вернулся домой со своей "тайной женой", яркие фото

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