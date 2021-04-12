На свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип
Как передает Politeka.net, музыкальную работу под названием "Ми ростем" опубликовали на YouTube-канале "ВВ" (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
Премьера клипа приурочена ко Дню Украинского Скаута, который отмечается 12 апреля. В основе песни лежит старинный текст, которому уже около 100 лет. В видео можно увидеть Устима Скрипку, полный состав «ВВ» и тренировки скаутов из организации "Пласт". Примечательно, что все дети Олега принимают участие в пластунской деятельности.
Идею проекта подала мама Устима, жена Скрипки Наталья Сидь. Сам лидер "ВВ" занимался созданием музыки и аранжировкой, а музыканты группы уже ее исполнили и записали.
Кроме Устима в процессе были задействованы и другие дети Олега. Его старший сын Роман и дочери Олеся и Зоряна снялись в клипе.
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Скрипка назвал работу "патриотическим подарком Пласта" украинцам.
Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное в комментариях:
"Это хит! 🌟"
"Спасибо, Папа воспитал достойного сына Украины. Сильный голос, герой Украины"
"Я бы даже сказал, что Устим надежда ВВ :)"
"Голос сильный у малого"
"Сильно! Устим, класс!"
"Красивый голос. Жаль, что рубашу не заправили и не пригладили ((униформа то лицо пластуна. А клип хороший"
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