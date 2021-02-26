Известный рок-музыкант, фронтмен легендарной группы "Vоплів Vідоплясова" Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже

Известный украинский рок-исполнитель Олег Скрипка презентовал новый клип на песню Дмитрия Павличко "Два колоьри", в своем Инстаграм звезда предстал в абсолютно новом шикарном образе, пишет Politekа.net.

В кожаной жилетке, пиджаке и с новой прической Олег Скрипка представил на суд слушателей знаменитую песню "Два кольори" на английском в своей аранжировке. Певец выступает в окружении девушке в откровенных нарядах, клип очень понравился поклонникоам, хотя были и такие, кому песня не зашла.

"Что это?", "Присутність тіток "непонятна"", "Тьолочок у Поплавського переманили?", "А похож был на натурала...", "Тот случай, когда MARUV покусала Скрипку 😂", - написали поклонники.

Однако в целом песня, как и новый стиль певца очень понравился поклонникам.

"Вав, оце так зміна іміджу. Вам личить цей стиль", "Аааа!!! Крут!!!🤘🏼🤘🏼🤘🏼", "Брутально, брутально 😮😍", " Вауууууу 😍 оце перевтілення 🤟"

На Youtube уже доступна полная версия клипа. Невероятный драйв, необычное звучание и перевоплощение Скрипки в брутального мачо однозначно достойно внимания. Скипка обыграл в клипе тему защитных масок, клипе он и девушки на подтанцовке появляются в изысканных аксессуарах для лица.

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