Известный украинский боксер Александр Усик снял видео о подготовке к решающему поединку с Джо Джойсом
Об этом Александр Усик написал на своей странице в Instagram.
Боксер Александр Усик известен тем, что провел множество боев, из которых выходил победителем. Украинские зрители знают, что спортсмен выступает в первой тяжелой весовой категории.
Сейчас Александр Усик продолжает готовиться к поединку с британским противником по имени Джо Джойсю за звание временного чемпиона мира.
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Фанаты Усика с удовольствием следят за тренировками прославленного бойца. Так, недавно Александр порадовал их новым роликом, сделанным во время занятий.
Этот короткий клип 34-летний украинец опубликовал в социальной сети.
В компании с ведущим Владимиром Кобельковым боксер метко бросает мячи, делает упражнения на брусьях, а также поднимает "железо". Можно отметить, что все это делается с большим упорством и настойчивостью.
На знаменитости были стильная футболка защитного цвета и зеленые спортивные шорты.
При этом за кадром звучит старая песня советских времен. Когда-то её исполнил прибалтийский артист Тынис Мяги для «Олимпиады 80». Музыкальное сопровождение хорошо отражает дух тренировки. Текс песни явно с намеком, ведь там звучат строки: "бокса короли".
Под постом Александр Усик написал, что простой человек может готовиться к битве, запрягая коней, но победу может обеспечить только высшая сила.
Подписчики положительно отреагировали на видео. Некоторые стали давать советы по подготовке и бою.
Как стало известно, Всемирная боксерская организация дала свое согласие на бой Усика с Джойсом.
Напомним, Усик рассказал о следующем бое.
Как сообщала Politeka, Усик рассказал о смене карьеры.
Также Politeka писала, известная спортсменка похвасталась фигурой.