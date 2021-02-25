Известный украинский боксер Александр Усик снял видео о подготовке к решающему поединку с Джо Джойсом

Об этом Александр Усик написал на своей странице в Instagram.

Боксер Александр Усик известен тем, что провел множество боев, из которых выходил победителем. Украинские зрители знают, что спортсмен выступает в первой тяжелой весовой категории.

Сейчас Александр Усик продолжает готовиться к поединку с британским противником по имени Джо Джойсю за звание временного чемпиона мира.

Фанаты Усика с удовольствием следят за тренировками прославленного бойца. Так, недавно Александр порадовал их новым роликом, сделанным во время занятий.

Этот короткий клип 34-летний украинец опубликовал в социальной сети.

В компании с ведущим Владимиром Кобельковым боксер метко бросает мячи, делает упражнения на брусьях, а также поднимает "железо". Можно отметить, что все это делается с большим упорством и настойчивостью.

На знаменитости были стильная футболка защитного цвета и зеленые спортивные шорты.

При этом за кадром звучит старая песня советских времен. Когда-то её исполнил прибалтийский артист Тынис Мяги для «Олимпиады 80». Музыкальное сопровождение хорошо отражает дух тренировки. Текс песни явно с намеком, ведь там звучат строки: "бокса короли".

Под постом Александр Усик написал, что простой человек может готовиться к битве, запрягая коней, но победу может обеспечить только высшая сила.

Подписчики положительно отреагировали на видео. Некоторые стали давать советы по подготовке и бою.

Как стало известно, Всемирная боксерская организация дала свое согласие на бой Усика с Джойсом.

Напомним, Усик рассказал о следующем бое.

Как сообщала Politeka, Усик рассказал о смене карьеры.

Также Politeka писала, известная спортсменка похвасталась фигурой.