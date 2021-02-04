Знаменитого украинского боксера Александра Усика активно заманивают жить в другие страны

После скандала с именем спортсмен объяснил свою позицию и рассказал об условиях смены гражданства, передает Politeka.net. Он раскрыл подробности во время интервью на YouTube-канале "Ходят слухи". Александр Усик признался, что его неоднократно заманивали представлять другие страны за крупное вознаграждение:

"Мне предлагали достаточно много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять-шесть стран предлагали нормальный кэш, притом просто за согласие: "да, готов поменять паспорт", потом еще по контракту будет нормально денег. Но не все же за деньги можно купить, я люблю свою страну".

Ранее на одной из пресс-конференций перед Усиком сначала поставили табличку с надписью "Aleхandr", некоторое время спустя заменили на "Oleхandr". Этот момент заметила журналистка из США Джой Фелпс и поинтересовалась, какой вариант больше нравится самому Александру. Боксер вспомнил ее вопрос и повторил свой ответ во время беседы с соотечественницей Аллой Раминой.

"Больше нравится "Александр", потому что есть аббревиатура, которую я использую с детства Усик Александр – UA. То есть это Усик Александр и Украина", - подчеркнул супертяжеловес. - "Я себе такую штуку придумал в 14 лет. Из-за этого интернет-блогеры зацепились и раздули, что я как-то поддерживаю наших соседей... В этом виноват я, потому что даю повод. То есть я могу просто молчать, и ничего не будет".

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