Российский боксер включил Александра Усика в ТОП-3 лучших боксеров
В частности, чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос про ТОП-3 самых лучших боксеров мира в данный момент времени. Он включил туда украинца Александра Усика.
Об этом он заявил в одном из интервью для российских СМИ.
«У нас есть три человека, которые сейчас действующие, и кто владел всеми четырьмя титулами (единовременно в одном дивизионе). Это вершина айсберга, я считаю. Это Кроуфорд, это Лопес, это Усик. Я отдам им, потому что они владели всеми четырьмя поясами, и они сейчас действующие боксеры» — рассказал Бивол.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Младший сын 50-летней Ирины Билык в «звездном» наряде удивил признанием о своем отце: «На днях услышал…»
"Холостячка" Ксения Мишина с короткой стрижкой ошеломила образом роковой красотки: "Больше не табу..."
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
Это не первый раз, когда Бивол хвалит украинского боксера. Ранее российский боксер полутяжелого веса отмечал, что с уважением относится к украинскому тяжеловесу. А также называл Александра «умным и веселым парнем».
Также ранее сообщалось, что Дмитрий Бивол пожаловался на действия украинских болельщиков во время его боя против Ленина Кастильо.
Российский боксер проводил защиту своего титула в андеркарде дебютного поединка Александра Усика в супертяжелом дивизионе против Чазза Уизерспуна и был освистан присутствовавшими на трибунах фанатами.
Напомним, экс-тренер Усика ошеломил печальными откровениями о работе с чемпионом: "Это был ад"
Как писала Politeka, Усик назвал нового соперника, которого жаждет разнести на ринге: "Оставляйте пояс и..."
Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри: "Вперед, братик!"