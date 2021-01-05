Российский боксер включил Александра Усика в ТОП-3 лучших боксеров

В частности, чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос про ТОП-3 самых лучших боксеров мира в данный момент времени. Он включил туда украинца Александра Усика.

Об этом он заявил в одном из интервью для российских СМИ.

«У нас есть три человека, которые сейчас действующие, и кто владел всеми четырьмя титулами (единовременно в одном дивизионе). Это вершина айсберга, я считаю. Это Кроуфорд, это Лопес, это Усик. Я отдам им, потому что они владели всеми четырьмя поясами, и они сейчас действующие боксеры» — рассказал Бивол.

Это не первый раз, когда Бивол хвалит украинского боксера. Ранее российский боксер полутяжелого веса отмечал, что с уважением относится к украинскому тяжеловесу. А также называл Александра «умным и веселым парнем».

Также ранее сообщалось, что Дмитрий Бивол пожаловался на действия украинских болельщиков во время его боя против Ленина Кастильо.

Российский боксер проводил защиту своего титула в андеркарде дебютного поединка Александра Усика в супертяжелом дивизионе против Чазза Уизерспуна и был освистан присутствовавшими на трибунах фанатами.

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