Популярный певец Андрей Данилко, который представлял Украину на "Евровидении-2007" в образе Верки Сердючки, рассказал, почему не занял первого места

Известный украинский композитор, который прославился под сценическим женским образом Верки Сердючки, через 14 лет после своего выступления на "Евровидении" рассекретил, почему не одержал победы, передает газета "vesti.ua".

Данилко говорит, что "Евровидение-2007", где он выступал с песней "Dancing Lasha Tumbai" и занял второе место, имело политические соображение, однако певец не имеет ничего против исполнительницы из Сербии, которая заняла первое место.

По словам Андрея Данилко, когда пришло время объявлять результаты, он не сильно волновался, ему было безразлично из-за сильной усталости. После оглашения результатов, Данилко объяснили, почему он занял второе место.

"Мне открытым текстом сказали, что летом должен быть саммит с президентом США в Сербии и нужно к этой стране подтянуть внимание", - признается певец.

Как известно, Сербия победила на "Евровидении-2007" с небольшим отрывом, второе место заняла Верка Сердючка, а третье – российская группа "Серебро".

"На конкурсе была хорошая атмосфера. И не было никакого конфликта, в отличие от российской группы "Серебро", которые шарахались от меня, как от черта, когда я позвал их праздновать вместе. Возможно, они по себе равняли или своему продюсеру", - рассказывает Данилко.

По словам певца, первой со вторым местом его поздравила Примадонна Алла Пугачева, которая успокоила Данилко и сказала, что это все была обычная "заказуха".

Ранее Politeka писала, что Данилко разговорился о травле через Верку Сердючку и помощи врача: "не знаю, как бы я справился".

Напомним, что Сердючку забросали яйцами после концерта, Данилко раскрыл, что было потом: "Оказывается, им за это дали...".

A еще Politeka сообщала, что Данилко объяснил феномен успеха Олега Винника и" вколол "Скрипку:"не будут под это танцевать".