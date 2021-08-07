Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, зізнався, як зміг впоратися з цькуванням, об'єктом якого став

Відвертим зізнанням він поділився в інтерв'ю Vesti.ua.

Хвиля хейта обрушилася на Андрія Данилка перед його поїздкою на Євробачення в 2007 році.

Артист розповів, що в тій ситуації йому допоміг щасливий випадок.

"Я був у фоніатора, йшов по коридору, і у одного лікаря були відкриті двері. І тут вона мені каже:"Андрію, можете зайти". Виявилося, що вона психотерапевт. Бачачи мій стан ця жінка каже: "у вас зараз буде складний період. Я стежу за тим, що зараз відбувається навколо вас – це дуже велике навантаження на психіку, а ви людина сприйнятлива"», - розповів артист.

Андрій Данилко підкреслив. Що фахівець тоді дуже йому допомогла: "це було якесь для мене проведення, я не знаю, як би я впорався без неї. Я зізнався їй, що у мене є такий комплекс: коли випиваю снодійне, то Лаю себе, тому що думаю, що з'явиться залежність від препаратів. Психотерапевт допомогла мені змінити своє ставлення до цього. "Це потрібно вам, щоб вранці бути, як огірочок - у формі, виспалися і з нормальним обличчям», - говорила вона мені".

Також Данилко додав, що в результаті, під час самого виступу на «Євробаченні» був абсолютно спокійний. Це дивувало навіть його самого.

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