Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, как смог справиться с травлей, объектом которой стал

Откровенным признанием он поделился в интервью Vesti.ua.

Волна хейта обрушилась на Андрея Данилко перед его поездкой на Евровидение в 2007 году.

Артист рассказал, что в той ситуации ему помог счастливый случай.

«Я был у фониатора, шел по коридору, и у одного врача была открыта дверь. И тут она мне говорит: "Андрей, можете зайти". Оказалось, что она психотерапевт. Видя мое состояние эта женщина говорит: "У вас сейчас будет сложный период. Я слежу за тем, что сейчас происходит вокруг вас – это очень большая нагрузка на психику, а вы человек восприимчивый"», - рассказал артист.

Андрей Данилко подчеркнул, что специалист тогда очень ему помогла: «Это было какое-то для меня проведение, я не знаю, как бы я справился без нее. Я признался ей, что у меня есть такой комплекс: когда выпиваю снотворное, то ругаю себя, потому что думаю, что появится зависимость от препаратов. Психотерапевт помогла мне поменять свое отношение к этому. "Это нужно вам, чтобы утром быть, как огурчик – в форме, выспавшийся и с нормальным лицом", – говорила она мне».

Также Данилко добавил, что в результате, во время самого выступления на «Евровидении» был абсолютно спокоен. Это удивляло даже его самого.

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