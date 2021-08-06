Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, розповів подробиці "атаки" на себе на власному концерті

Про це він розповів в інтерв'ю Vesti.ua.

Андрій Данилко зізнався, що дуже сильно переживав через цькування, і навіть почав приймати снодійне і заспокійливе.

"Я до цього не був готовий, тому що думав, що я, як цукерка – мене всі люблять, крім купки божевільних. Тільки пізніше мені стало зрозуміло, що для деяких – це робота, як і для тих, хто на Західній Україні під час концерту закидав мене яйцями. Причому, спершу подивилися весь концерт, а в самому кінці кинули яйця. Якщо б їм не подобалася Сердючка, то могли б кинути яйця відразу і не бути присутнім на цьому "шабаші"... Вони ж напередодні концерту заготовляли ці яйця, приклеювали заздалегідь їх під кріслами скотчем", - розповів артист.

Данилко зазначив, що після концерту пішов до хуліганів, щоб у всьому розібратися, адже інцидент його дуже засмутив.

"Я підійшов до них і поцікавився, в чому справа. А вони мені кажуть:"а нам же потрібно за щось жити". Виявляється, їм за це дали по 160 грн. До того моменту я ще не розумів, що це робота, і думав, що це особисте до мене ставлення», - зазначив артист.

Нагадаємо, не так давно продюсер відомого співака Юрій Нікітін у програмі "Зірковий шлях" розповів про серйозні проблеми Данилка зі здоров'ям, зокрема, що артист багато років страждав від депресії.

У відповідь на це редставітелі Данилко заявили, що у нього є тільки проблеми зі сном, а все інше – в порядку.

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