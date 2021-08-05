Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, пояснив секрет своєї популярності, порівнявши себе з Олегом Винником

Про це він розповів в інтерв'ю Vesti.ua.

«Ми потрапили в період розквіту корпоративів, коли всі почали гуляти весілля і свята. Мій репертуар туди зайшов, як"здрасьте". Всі хотіли веселитися і дуріти, незалежно від того, багаті вони чи бідні. Танцювали-все. І тематика була відповідна - Все Буде Добре. Це не Тексти Олега Скрипки, дай бог йому здоров'я, "Ой, були, були на селі". Що під неї робити? Люди не будуть під це танцювати. Вони хочуть, щоб все було зрозуміло, і вони хочуть підспівувати», - сказав артист.

Андрій Данилко додав, що в цьому ж полягає і секрет популярності Олега Винника.

«У цьому ж і секрет успіху Олега Винника. Людям, які прийшли після роботи, така музика потрібна. Вони не хочуть слухати якісь модничанья і особливі басові партії", - упевнений співак.

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