На праздничном концерте ко Дню Независимости, который состоится вечером 24 августа в Киеве на НСК «Олимпийский», выступят не все звезды, которых изначально приглашали организаторы
Об этом сообщила режиссер Екатерина Царик, передает УНН.
Оказалось, что ряд артистов оказались принять участие в концерте "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны".
Царик отметила, что ей лично очень хотелось бы увидеть на концерте группу "Бумбокс", которая "корректно отказалась от участия".
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К сожалению, отклонил приглашение также украинский музыкант и композитор Тарас Чубай, о чем организатор концерта очень жалеет.
Царик отметила, что многие артисты оказались от выступления, поскольку уже имели запланированные концерты в других городах, и не могли подвести зрителей, которые их там ждут. Среди таких - Onuka, "Друга ріка" и "Антитіла".
Отметим, ранее Царик сообщала, что концерт будет благотворительным, и все артисты выступают бесплатно. При этом она подчереркивала, что отсутствие гонорара не стало причиной отказа выступать.
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