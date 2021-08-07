Вечером 24 августа в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится праздничный концерт "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны"

В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Режиссер шоу-сценарист и клипмейкер Катя Царик поделилась некоторыми подробностями в интервью КП в Украине.

На День Независимости перед украинцами выступят Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Вопли Видоплясова, бумбокс, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Океан Эльзы, Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, София Ротару, Руслана, Скай, Скрябін, Кристина Соловий, ТНМК, Brutto, Дорофеевой, Dzidzio, Go_A, Jamala, KAZKA, Monatik, Mozgi, Tayanna, Verka Serduchka, Kyiv Symphony Orchestra, Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Режиссер шоу рассказала, что все они поют абсолютно бесплатно.

"У нас же благотворительный концерт. Таким образом, и артисты, и люди, которые придут на праздник, могут принять участие в благотворительности. Все деньги переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства-музей Ивана Марчука", - отметила Катя Царик.

По ее словам, некоторые артисты даже отменили свои оплачиваемые концерты в этот день, чтобы выступить на праздничном шоу.

"Все же понимают, что это действительно будет грандиозный праздник, и соглашались. И нам приятно об этом говорить, потому что это объединяет вокруг идеи», - подчеркнула она.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что во время празднования будут усилены меры безопасности. Так, будут привлечены подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, Дополнительные оперативно-следственные группы.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения призвали не приходить на празднование тех, кто имеет симптомы ОРВИ или коронавірусного заболевания, и людей из групп риска.

Также Украинцам напомнили о важности соблюдения известных правил: соблюдать дистанцию, носить маски, мыть руки, избегать столпотворений и не употреблять алкоголь.

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