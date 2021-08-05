Страсти вокруг праздничного концерта ко Дню Независимости Украины накаляются

Так, появился полный список артистов, которые выступят в этот день. Однако реакция украинцев на него оказалась неоднозначной.

Праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны" начнется на НСК «Олимпийский» вечером 24 августа. В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Полный перечень выглядит следующим образом: Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Вопли Видоплясова, бумбокс, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Океан Эльзы, Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, София Ротару, Руслана, Скай, Скрябін, Кристина Соловий, ТНМК, Brutto, Дорофеевой, Dzidzio, Go_A, Jamala, KAZKA, Monatik, Mozgi, Tayanna, Verka Serduchka, Kyiv Symphony Orchestra, Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Однако не всем понравился такой состав.

«А где the Hardkiss, Melovin, Макс Барских, Khayat, и еще могу перечислить список крутых исполнителей? Список вроде неплохой, но как-то не то, неужели из года в год мы должны видеть одну Полякову и Монатика с Винником?", "Где Хардкис, внучка, Джамала, антитела, казак систем, без ограничений и другие?", "О хорошо что сбросили сразу список исполнителей, чтобы сразу понятно было, что концерт я точно смотреть не буду, вот где the hardkiss, onuka, без ограничений, которые и популярны и действительно вписываются в тематику концерта?", "Странно, что нет внучки, Хардкис и антител. Зато Потап в трех ипостасях", "Хардкис и NK не хватает", "Половина полное дно, а то что нету Хардкисс вообще отбивает желание смотреть" - пишут в сети.

Отметим ранее музыканты Green Grey пожаловались, что сначала им также предложили принять участие в праздничном концерте, однако позже группа известили, что выступать будут только русскоязычные артисты, потому так у них нет ни одной песни на украинском, выступить они не смогут.

В результате группа решила провести собственный концерт в день праздника.

Напомним, рок-группа Green Grey запретили петь на концерте в честь Дня Независимости.

Как сообщала Politeka, концерт ко Дню Независимости, будут ли выступать Кароль и Винник.

Также Politeka писала, что Тина Кароль удивила признанием после совместного выхода с Зарицкой из KAZKA.