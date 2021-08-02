В 2021 году Украина отмечает свой 30-ый День Независимости, по случаю которого пройдет грандиозный концерт
Праздничное мероприятие "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни" пройдет вечером 24 августа. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт мероприятия.
В размещенном списке можно заметить массу имен звезд украинской эстрады. В частности, стало известно, что в концерте примут участие Тина Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Монатик, Верка Сердючка, "Океан Эльзы", София Ротару, Виктор Павлик, Надя Дорофеева, Наталья Могилевская и другие звезды.
Также на сцене выступят танцоры, украинцев ждет и масштабное световое и дрон-шоу. Все будет транслироваться на огромных экранах. А завершится действие яркими фейерверками.
Стоимость билетов - от 200 до 2500 гривен.
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Отметим, что ранее из концертной программы исключили группа Green Grey. В Офисе президента объяснили причину этого - солист некорректно высказался о языковом законе, а также выразил свое неуважение к украинскому народу.
В свою очередь солист Green Grey Дмитрий Муравицкий ответил, что выразил свое неуважение к закону о языке, а не к самому украинскому языку. По его словам, он чтит Конституцию страны, но не обязан хвалить действия депутатов.
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