В 2021 году Украина отмечает свой 30-ый День Независимости, по случаю которого пройдет грандиозный концерт

Праздничное мероприятие "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни" пройдет вечером 24 августа. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт мероприятия.

В размещенном списке можно заметить массу имен звезд украинской эстрады. В частности, стало известно, что в концерте примут участие Тина Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Монатик, Верка Сердючка, "Океан Эльзы", София Ротару, Виктор Павлик, Надя Дорофеева, Наталья Могилевская и другие звезды.

Также на сцене выступят танцоры, украинцев ждет и масштабное световое и дрон-шоу. Все будет транслироваться на огромных экранах. А завершится действие яркими фейерверками.