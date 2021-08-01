Популярная украинская певица Тина Кароль засветилась в компании коллеги Александры Зарицкой из группы KAZKA

Тина Кароль и группа KAZKA приняли участие в новом шоу "Вечера премьер" с Катей Осадчей, пишет Politeka.net. Звезды очень удивили своих поклонников, ведь спели в дуэте.

Об этом говорится в программе "Світське життя". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артисты прокомментировали свой неожиданный тандем.

"На самом деле, вы же когда-то мне отправили песню, спросили: "Как тебе эта песня?", но не было времени, или еще что-то, а потом: "Давай еще поищем?". Прошел год и я прислала трек, и вышло, что все совпало и вот так! Это судьба", - рассказала Кароль.

По словам Зарицкой, группе сразу понравилась новая песня.

"Тина скинула вариант черновой и он был невероятный!", - рассказала солистка KAZKA.

Новость о дуэте певицы и группы вызвала интересную реакцию в комментариях на фан-страничке Тины и в Ютубе.

"Ждём 😍❤️🌹✋", "Уже вышел выпуск?", "Дуэты Джамала и Таяна, и Кароль и Казка - так себе. Одежда Джамалы и Кароль - полный трэш! Кароль почем-то в последнее время вообще не заходит", "Тины Кароль много, уже слишком...", - написали пользователи сети.

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