Популярная певица Тина Кароль поделилась новым увлечением

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является знаменитой украинской артисткой. Исполнительница активно ведет свои социальные сети и делится там моментами из жизни.

На этот раз певица поделилась новыми видео в Историях в Инстаграм. На них Тина удивляет новым увлечением. Исполнительница сейчас находится на отдыхе, судя по видео она находится где-то в горах. В руках девушки - топор, который она кидает в мишень. На первом видео у Тины получается попасть в цель, женщина за кадром кричит: "Ес, это надо запечатлить. Это была тройка. Между двойкой и тройкой".

У певицы еще несколько раз получается попасть в цель. На последнем видео, Тина целится, но не попадает, и спрашивает поклонников: "Ну что, нужна такая баба?". Женщина за кадром заметила, что Тина резко потеряла меткость и прицел сбился.

Под видео нет ни лайков, ни комментариев, поскольку данный формат их не предусматривает.

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