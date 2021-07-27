Украинская группа GreenGrey сообщила о том, что ее хотят "стереть из истории" Украины

В конце мая этого года к коллективу обратились из офиса Президента. Об этом артисты сообщили в своем посте на Фейсбук, пишет Politeka.net.

По информации GreenGrey власти предложили принять им участие в большом праздничном концерте, посвященному Дню Независимости. Группа должна была исполнить свой знамениты хит "Под дождем". Началась подготовка, обсуждался сценарий, технические детали с менеджментом.

Как вдруг, спустя некоторое время GreenGrey сообщили, что концерт будет только с украиноязычными артистами, поэтому группа уже не вписывается в концепцию праздника.

Коллектив напомнил, что всегда выступал под флагом Украины и заработал более сотни разных наград, в том числе две МТV music awards. Артисты записывали клипы, платили налоги, а также растили детей в Украине

"Как бы кому не хотелось, у нас украинские паспорта и мы граждане Украины! Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!", - написали авторы поста.

"Согласна и полностью поддерживаю группу, росли на этих песнях, очень печально", "А за 30 лет не хватило ума написать хоть один хит украинской?". - прокомментировали пользователи сети.

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