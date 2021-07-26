Украинская певица Юлия Санина показала себя в кардинально новом образе

Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская певица, солистка украинской группы "The Hardkiss" часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, на этот раз звездная красавица опубликовала фотографию, на которой предстала в совершенно новом образе.

Юлия Санина надела длинный белый парик и сделала яркий макияж с синими стрелками. Для фото певица выбрала телесный расписанный гольф и эпатажные брюки.

Фанаты звезды поставили почти 5 тысяч лайков и оставили множество комментариев.

"Каждый образ такой особенный и неповторимый ❤️‍🔥 ", "Прекрасная 🤍 ", "Крутаааааа ❤️ ", "Вау 🔥🔥🔥 ", "Невероятная".

В подписи к публикации Юля подписала "Beige", а также рассказала, кто помог ей создать это невероятный образ.

Ранее Politeka писала, что Ткач из " Квартал 95 "вместе с Ефросининой и Саниной удивили образами на шоу" Маскарад": "бред полный!".

Напомним, что в сети устроили "битву прессов": Полякова, Дорофеева, Санина и другие звездные красавицы в купальниках.

А еще Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss удивила внешностью в новом ярком образе: "Сильно похожа на Рианну".